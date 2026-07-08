Il Napoli ha mostrato interesse per Fares Ghedjemis, giocatore dell’Frosinone, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb. La società azzurra si sta confrontando con Juventus, Lille e Monaco per aggiudicarsi l’ala sinistra, considerata un nuovo obiettivo di mercato. La trattativa coinvolge un costo non specificato e il profilo del calciatore, che si distingue per caratteristiche offensive. La competizione tra club è ormai aperta.

Fares Ghedjemis nel mirino del Napoli: secondo TuttoMercatoWeb l’interesse è concreto e gli azzurri sfidano Juventus, Lille e Monaco per l’ala sinistra del Frosinone. Ghedjemis: i numeri che attirano i big. L’attaccante franco-algerino classe 2002 ha chiuso la scorsa stagione con 15 gol e 3 assist in campionato. Numeri che hanno spinto i principali club europei a sondare il terreno con il Frosinone. La società ciociara ha fissato il prezzo: 10-15 milioni di euro per il cartellino di un calciatore che compirà 24 anni a settembre. Ghedjemis è veloce, bravo nel dribbling e possiede una versatilità tattica che lo rende adatto a più soluzioni di gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Chi è Fares Ghedjemis: ruolo, costo e caratteristiche del nuovo obiettivo del Napoli

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