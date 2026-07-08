Il Carpi ha annunciato l’arrivo di due nuovi giocatori, Tommaso Carcani e Luca Nesi, che si uniranno alla rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver rinnovato i contratti di Figoli e Casarini e aver già ingaggiato Bagatti, Zarpellon e Vitale, la squadra si prepara a completare il reparto con i due giovani. Le trattative sono state concluse e i giocatori si apprestano a firmare il contratto con il club.

Il Carpi ha riempito altre due caselle della rosa che consegnerà a mister Stefano Cassani. Dopo i rinnovi di Figoli e Casarini e gli arrivi già definiti di Bagatti, Zarpellon e Vitale, sono pronti a vestire il biancorosso Tommaso Carcani e Luca Nesi. Carcani sarà il nuovo centravanti del Carpi in arrivo a titolo definitivo dal Tau Altopascio. Classe 2002, nato a Firenze, Carcani è reduce da una stagione strepitosa in Serie D coi toscani, dove in 34 gare fra campionato, Coppa e playoff ha segnato 19 reti condite da 5 assist, rendimento di più di un gol ogni 2 gare, impreziosito dalle triplette contro San Donato e Foligno e dalle doppiette a Ghiviborgo e Orvietana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carcani e Nesi in arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gran tentazione Dionisi. E spunta anche CarcaniLa Lucchese sarebbe interessata all’attaccante Federico Dionisi, secondo alcune indiscrezioni di mercato.

Si complica la trattativa con Dionisi. Carcani ad un passo dall’OrzignanoLa trattativa con Federico Dionisi si è complicata e la società è vicina a chiudere l’accordo con un altro club.