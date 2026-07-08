Carabineri in bicicletta soccorono un bimbo che si era preduto

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino si era smarrito lungo il lungomare e nelle zone urbane di Grottammare e Cupra. Le pattuglie dei carabinieri in bicicletta, attivate sul territorio, sono intervenute rapidamente per soccorrerlo. Le forze dell’ordine hanno individuato e accompagnato il minore in sicurezza, evitando ulteriori rischi. Le operazioni si sono svolte senza incidenti, grazie alla presenza capillare delle pattuglie in bicicletta nelle aree interessate.

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Le pattuglie dei carabinieri in bicicletta, attivate sul lungomare e nelle zone urbane di Grottammare e Cupra, si sono subito dimostrate efficienti perché avvicinano gli operatori della sicurezza alla gente. Passando lungo le piste ciclabili e le vie del centro si apprezzano maggiormente le criticità. A Grottammare, le pattuglie in bicicletta si occuperanno, tra l’altro, anche di monitorare la sicurezza dei cittadini talvolta esposta a rischi da persone che sfrecciano in sella a bici elettriche e monopattini in aree pedonali e lungo le ciclabili. A Cupra Marittima, i militari dell’arma di servizio sul lungomare hanno notato un bambino che correva, piangendo, lungo la spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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