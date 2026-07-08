Un bambino si era smarrito lungo il lungomare e nelle zone urbane di Grottammare e Cupra. Le pattuglie dei carabinieri in bicicletta, attivate sul territorio, sono intervenute rapidamente per soccorrerlo. Le forze dell’ordine hanno individuato e accompagnato il minore in sicurezza, evitando ulteriori rischi. Le operazioni si sono svolte senza incidenti, grazie alla presenza capillare delle pattuglie in bicicletta nelle aree interessate.

Le pattuglie dei carabinieri in bicicletta, attivate sul lungomare e nelle zone urbane di Grottammare e Cupra, si sono subito dimostrate efficienti perché avvicinano gli operatori della sicurezza alla gente. Passando lungo le piste ciclabili e le vie del centro si apprezzano maggiormente le criticità. A Grottammare, le pattuglie in bicicletta si occuperanno, tra l’altro, anche di monitorare la sicurezza dei cittadini talvolta esposta a rischi da persone che sfrecciano in sella a bici elettriche e monopattini in aree pedonali e lungo le ciclabili. A Cupra Marittima, i militari dell’arma di servizio sul lungomare hanno notato un bambino che correva, piangendo, lungo la spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carabineri in bicicletta soccorono un bimbo che si era preduto

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