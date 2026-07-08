A partire dal 3 agosto, Netflix introdurrà modifiche al proprio catalogo, ampliando la selezione di contenuti disponibili. La piattaforma ha annunciato che aumenterà la varietà di titoli, senza specificare dettagli sui generi o sui numeri esatti. Questa mossa mira a offrire agli utenti una gamma più ampia di scelte rispetto alle attuali serie TV e film d’autore. La modifica interesserà tutti gli abbonati e sarà operativa con l’aggiornamento del catalogo.

Se pensavate che Netflix fosse solo il posto giusto per maratone di serie TV da un’ora a episodio o film d’autore, dal prossimo 3 agosto dovrete ricredervi. Il colosso di Los Gatos ha deciso di abbattere definitivamente l’ultimo confine rimasto tra la televisione tradizionale e l’intrattenimento rapido dei social. All’interno del catalogo sbarcherà infatti una nuova categoria di contenuti brevi, portando sulla piattaforma i format più famosi del web che, fino a oggi, eravamo abituati a guardare gratis su YouTube o TikTok. Il catalogo Netflix cambierà dal 3 agosto e no, non parliamo di film o serie tv. L’accordo commerciale siglato dall’azienda appare essere bello consistente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

© Metropolitanmagazine.it - Cambiamenti in vista per Netflix: la piattaforma streaming amplierà il proprio catalogo, ma come?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ranveer Singh's Dhurandhar 2 Crashes Netflix in Pakistan After Fans Massive Midnight Surge

Notizie e thread social correlati

The Boroughs domina Netflix con 9,5 milioni di views: ma c’è un dato che deve preoccupare la piattaformaNetflix ha registrato 9,5 milioni di visualizzazioni per la serie “The Boroughs”, che domina la piattaforma.

Il film di Heartstopper, il ritorno di Enola Holmes, il reboot de La casa nella prateria e tante altre novità in arrivo nel catalogo della piattaformaA luglio 2026, Netflix proporrà diverse novità tra film e serie tv, tra cui sequel, reboot e produzioni originali.

Argomenti più discussi: Cambiamenti in vista nei gruppi del vivaio; Pino Torinese, cambiamenti per il notiziario comunale in vista dell'estate; Menopausa, Colao (Css): Serve più informazione per affrontare i cambiamenti ormonali; Mitigazione e adattamento, così affronteremo il clima che cambia: parla l'esperto di meteo.

#PinoTorinese, cambiamenti per il notiziario comunale in vista dell'estate Leggi l'articolo completo: torinocronaca.it/news/provincia… x.com

Cambiamenti in vista per Netflix: la piattaforma streaming amplierà il proprio catalogo, ma come?Se pensavate che Netflix fosse solo il posto giusto per maratone di serie TV ... msn.com

Qualcuno è riuscito a realizzare una vista cliente 360 funzionante, o finisce sempre per essere un dashboard costoso che nessuno apre? reddit