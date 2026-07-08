La cipria sta diventando un elemento chiave nel trucco estivo, in risposta alle alte temperature e all’umidità crescente. Con il caldo torrido, molte persone preferiscono usarla per ridurre l’effetto lucido sulla pelle. La sua funzione principale è assorbire il sebo e mantenere l’aspetto opaco più a lungo. Questa tendenza si sta diffondendo tra chi cerca di adattare il proprio make-up alle condizioni climatiche più calde, rendendo la cipria un prodotto irrinunciabile durante la stagione estiva.

Chi avrebbe mai detto che la cipria sarebbe diventata l’alleato fondamentale del make up dell’estate. Pare, infatti, che d’ora in avanti, ogni estate sarà sempre più afosa. Secondo gli ultimi dati forniti da Copernicus sul clima, il riscaldamento globale ha raggiunto gli 1,37°C nel 2025 e supererà gli 1,5 tra quattro anni. La beauty routine deve cambiare e non solo lato skincare ma anche lato make up. Temperature elevate, umidità, sudore e produzione di sebo mettono a dura prova la tenuta di fondotinta e correttori, soprattutto quando il trucco è leggero. È proprio in questo scenario che la cipria estate diventa un alleato irrinunciabile, non solo per fissare il trucco, ma anche per preservarne freschezza e luminosità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Caldo torrido e pelle lucida: la cipria cambia le regole del make up estivo

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