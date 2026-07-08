Una nuova ondata di caldo sta interessando l’Italia, con temperature elevate che colpiscono sia le zone settentrionali che meridionali. Le giornate sono caratterizzate da caldo intenso, mentre le notti sono afose e poco favorevoli al riposo. Le temperature massime raggiungono livelli elevati, e le condizioni atmosferiche rendono difficile il sonno e il recupero delle energie. Nessuna misura preventiva o di adattamento viene indicata nel comunicato ufficiale.

Una nuova ondata di calore sta facendo boccheggiare l’Italia da Nord a Sud. Le giornate sono roventi, le notti afose non consentono di dormire bene e di recuperare le energie. Le temperature elevate creano non pochi disagi e possono rivelarsi pericolose per alcune categorie, in particolare anziani, bambini e pazienti con patologie croniche. Mettere in atto tutte le strategie a disposizione per difendersi quando la colonnina di mercurio è in picchiata è fondamentale per preservare il benessere. Scopriamo insieme cosa possiamo fare.. Cosa succede al corpo quando fa molto caldo. Il corpo umano è in grado di gestire i cambiamenti climatici grazie alla termoregolazione, ovvero un meccanismo che mantiene stabile la temperatura corporea a seconda dell’ambiente in cui si trova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caldo, nuova ondata in arrivo: come prepararsi e affrontare le temperature estreme

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Nuova ondata di calore in arrivo: picchi fino a 39 gradi in Lombardia

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Se non sei spaventato da questa ondata di calore, dovresti esserlo. Il caldo estremo che si sta vivendo attualmente in Europa non è la nuova normalità: di molto peggio deve ancora arrivare, e stiamo facendo davvero troppo poco per adattarci. reddit

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