Caldo intenso in Umbria allerta livello 2 a Perugia per oggi e domani Proietti | Prudenza e attenzione tutelare le persone più fragili

Notizia in breve

L’Umbria è sotto un’allerta livello 2 per il caldo intenso, valida oggi e domani. Le temperature sono in aumento, soprattutto nelle zone interne e nelle città principali. Le autorità invitano alla prudenza e a prestare attenzione alle persone più fragili. La situazione riguarda principalmente Perugia e le aree circostanti, dove si registrano i valori più elevati. Nessun altro dettaglio su possibili interventi o misure di sicurezza è stato comunicato.