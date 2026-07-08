Caldo intenso in Umbria allerta livello 2 a Perugia per oggi e domani Proietti | Prudenza e attenzione tutelare le persone più fragili
L’Umbria è sotto un’allerta livello 2 per il caldo intenso, valida oggi e domani. Le temperature sono in aumento, soprattutto nelle zone interne e nelle città principali. Le autorità invitano alla prudenza e a prestare attenzione alle persone più fragili. La situazione riguarda principalmente Perugia e le aree circostanti, dove si registrano i valori più elevati. Nessun altro dettaglio su possibili interventi o misure di sicurezza è stato comunicato.
Una nuova fase di caldo intenso sta interessando l’Umbria, con temperature in aumento soprattutto nelle aree interne e nei principali centri urbani. Il sistema nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore ha innalzato il livello di attenzione per Perugia, che passa dal livello 1 registrato il 7 luglio al livello 2 per oggi, 8 luglio, e domani, 9 luglio 2026. Secondo le previsioni, nel capoluogo umbro le temperature alle ore 14 potranno raggiungere 33-34 gradi, con una temperatura massima percepita fino a 34 gradi. Nei prossimi giorni sono attesi valori massimi compresi tra 32 e 34 gradi a Perugia, mentre a Terni la colonnina di mercurio potrebbe arrivare fino a 35-37 gradi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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