A Cremona si sono toccati i 41 gradi, mentre a Milano sono stati registrati 38 gradi e a Sondrio 33. La terza ondata di calore di questa estate sta interessando la Lombardia, con temperature molto elevate che si manifestano in diverse città della regione. La situazione si è intensificata rispetto alle ondate precedenti, con valori che superano i 30 gradi in più di un’area.

Cremona, 8 luglio 2026 – L’avevano predetto, si sta avverando. La terza ondata di calore di quest’estate (con la prima, in realtà, che si è verificata ancora a maggio), sta picchiando duro sulla nostra regione. Oggi le temperature hanno raggiunto picchi di tutto rilievo, secondo quanto registrato dalle centraline dell’Arpa. Le città più calde. È Cremona la città più calda della Lombardia dove oggi le centraline dell'Arpa hanno sfiorato i 41 gradi, superati a Spinadesco, sempre in provincia di Cremona. Superati i 38 gradi a Milano e i 37 negli altri capoluoghi di provincia con la sola eccezione di Varese (35) e Sondrio 33. (ANSA). I tre fattori da non trascurare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Cremona.

© Ilgiorno.it - Caldo infernale in Lombardia: a Cremona 41 gradi, 38 a Milano (33 a Sondrio)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo infernale, non c’è fine: a Milano e in Lombardia temperature oltre ai 40 gradi e rischio temporali violentiIl 26 giugno 2026, in Lombardia sono state registrate temperature oltre i 40 gradi a Milano e in altre zone della regione.

Previsioni meteo martedì 23 giugno: a Milano e in Lombardia giornata rovente con temperatura massima di 38 gradiMartedì a Milano e in Lombardia si prevede una giornata con temperature massime di circa 38 gradi, sotto l'influenza dell'anticiclone africano.

Temi più discussi: Quando passerà l’ondata di caldo record? Allerta gialla per temporali a Milano e in Lombardia; A Milano raggiunti i 40 gradi, record nel Cremonese con 41 ma lunedì scatta l’allerta temporali; Quanto durerà la nuova ondata di calore? Sarà lunga. Ecco i 3 nemici incrociati che la rendono pericolosa; Temporali (con grandine e vento) a Milano e in Lombardia dopo l’ondata di caldo tropicale: i rischi anche per la salute.

? Caldo infernale, non c’è fine: a Milano e in Lombardia temperature oltre ai 40 gradi e rischio temporali violenti dlvr.it/TTCSX4 #Caldo #Milano #Lombardia #Meteo #Temperature x.com

Meteo, news. Terza ondata di caldo in Italia: oltre 40 gradi in Lombardia. DIRETTALeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, news. In arrivo terza ondata di caldo in Italia. Domani 10 bollini arancioni. LIVE ... tg24.sky.it

Caldo infernale, non c’è fine: a Milano e in Lombardia temperature oltre i 40 gradi e rischio temporali violentiGiornate da bollino rosso ma domenica e lunedì la regione finirà in una morsa torrida. L’altra umidità aumenta le temperature percepite: minime e massime di 10 gradi superiori alla media ... ilgiorno.it