Oggi Bari è in codice giallo per le alte temperature, ma domani e venerdì si passerà al codice verde. La diminuzione del rischio riguarda anche altre città sulla fascia adriatica, come Ancona, che sono state interessate da condizioni di caldo intenso. La riduzione delle allerte indica un calo temporaneo delle temperature elevate previste nella regione. Nessuna allerta rossa è stata segnalata per i prossimi giorni.

Oggi in codice giallo, domani e dopodomani in verde. Si allenta un po’ a Bari la presa del caldo e questo riguarda anche altre città campione che sono sulla fascia adriatica, vedi Ancona. Stando al bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute non è la stessa prospettiva di altre zone d’Italia. Alcune città campione torneranno in codice rosso già domani. L'articolo Caldo: domani e venerdì Bari in codice verde AItre città campione verso l'allerta rossa proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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