Tutte le 25 scuole dell’infanzia del Comune di Lucca hanno ricevuto ventilatori da soffitto alimentati a pale. I lavori di installazione sono stati completati nei giorni scorsi.

LUCCA – Tutte le 25 scuole dell’infanzia del Comune di Lucca sono state dotate di impianti di ventilazione alimentati a pale. I lavori di installazione sono terminati nei giorni scorsi. L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, è stato realizzato sulla base di un progetto redatto da Lucca riscossioni e servizi. Per un costo complessivo di 272.000 euro, si spiega in una nota, ogni scuola dell’infanzia del territoriocomunale è stata dotata da 10 a 20 impianti di ventilazione con pale a soffitto, che sono state collocate negli ambienti in genere più affollati (come le sale mensa, gli spazi gioco comuni) indicati direttamente dalle singole scuole. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caldo a Lucca: ventilatori da soffitto in tutte le scuole dell’infanzia

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Basta Sudare! Il Ventilatore da Soffitto che Si Avvita Come una Lampadina

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