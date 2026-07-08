La squadra sta lavorando per ridurre il numero di giocatori in rosa prima di acquistare nuovi elementi. Secondo fonti, circa 25 calciatori, tra giovani e altri che non fanno più parte dei piani tecnici, sono in partenza. La dirigenza si concentra sulle cessioni prima di finalizzare eventuali nuovi acquisti nel calciomercato. Nessuna indicazione su nomi specifici o destinazioni.

La dirigenza partenopea è al lavoro per sfoltire la rosa prima di concentrarsi sui colpi in entrata. La Gazzetta dello Sport sottolinea come almeno 25 giocatori siano destinati a lasciare il club, a partire da numerosi giovani di rientro e da diversi elementi che non rientrano nei piani tecnici. Tra i possibili partenti figurano Vanja Milinkovic-Savic, Pasquale Mazzocchi, Jens Cajuste, Jesper Lindstrom, Michael Folorunsho e Alessio Zerbin, mentre resta da definire anche il futuro di Luca Marianucci. In attacco, riflettori puntati su Romelu Lukaku, il cui pesante ingaggio potrebbe favorire eventuali offerte dopo il Mondiale. Da valutare anche... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Calciomercato: si parte dalle cessioni, molti i casi aperti

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Calciomercato ESTIVO Serie A 2026 parte 6

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