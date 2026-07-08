Calciomercato Juventus-Vlahovic colpo di scena contropiede all' Inter | Carnevali accelera su un obiettivo nerazzurro e - Da Frattesi a Gudmundsson trattative e indiscrezioni bianconere

Dusan Vlahovic avrebbe contattato la Juventus, secondo fonti di stampa. Nel frattempo, il club bianconero accelera sui rinforzi e si concentra su trattative con altri giocatori, mentre l’Inter avrebbe messo in moto un contrattacco. Tra le indiscrezioni di mercato, si parla di trattative per Frattesi e Gudmundsson, con aggiornamenti sulle strategie di alcune squadre italiane. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali sui movimenti imminenti.

Calciomercato Juventus-Vlahovic, Dusan apre? La clamorosa indiscrezione Dusan Vlahovic ha contattato la Juventus, secondo quanto riporta Tuttosport. Un'indiscrezione clamorosa quella del quotidiano sportivo torinese secondo cui ci sarebbe un'apertura da parte del centravanti serbo che in questo momento è libero a parametro zero dopo la chiusura del contratto quinquennale libero dal 30 giugno. Sin qui per l'ex stella della Fiorentina un'offerta importante dal Besiktas di Vincenzo Italiano, mentre dal mercato inglese e spagnolo sondaggi, voci, indiscrezioni, ma non (ancora) offerte concrete. E il classe 2000 dunque stando a queste voci nel suo cuore non avrebbe ancora chiuso la parentesi bianconera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Calciomercato Juventus: Vlahovic, colpo di scena

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