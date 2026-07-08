Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che il 10 e 11 luglio si terranno le aste di Bot e Btp a medio e lungo termine. Sono stati comunicati i dettagli dei titoli, inclusi, dove disponibili, i rendimenti e le cedole annuali previste.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i dettagli delle prossime aste dei titoli di Stato, con i dettagli, quando possibile, anche delle cedole annuali previste. Si tratta di un Bot a 12 mesi e di tre diversi Btp a medio e lungo termine che saranno messi sui mercati finanziari tra il 9 e il 10 luglio. All’asta parteciperanno gli specialisti dei titoli di Stato, a cui anche i privati potranno commissionare l’acquisto. Le aste arrivano in un momento delicato per i Btp, che sul mercato stanno soffrendo di uno spread molto alto e di rendimenti che non si vedevano da mesi. L’asta dei Bot del 9 luglio. La prima asta a tenersi sarà quella dei Bot. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bot e Btp a medio e lungo termine all’asta il 10 e 11 luglio, tutti i rendimenti previsti

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