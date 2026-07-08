La Juventus ha deciso di intervenire sul settore difensivo durante il calciomercato estivo. Il club sta valutando varie opzioni e potrebbe effettuare modifiche significative alla rosa. La situazione riguarda in particolare i giocatori che compongono il reparto, con alcune trattative in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui nomi coinvolti o sui possibili trasferimenti. Le decisioni definitive saranno annunciate nelle prossime settimane.

Aggiornamenti importantissimi in casa bianconera in vista del prossimo anno: ecco la situazione in difesa. Uno dei reparti della Juventus che rischia di cambiare maggiormente nel corso di questa sessione estiva di calciomercato è, senza ombra di dubbio, la difesa. Bremer piace al Bayern Monaco e potrebbe fare le valigie per oltre 40 milioni, mentre Gatti è finito nel mirino del Napoli di Max Allegri. Stesso discorso per Kelly, reduce da una stagione positiva in bianconero ma corteggiato da alcune compagini di Premier League. Kalulu in azione (AnsaFoto) – Calciomercato.it E Pierre Kalulu? Il difensore francese classe 2000 – secondo quanto... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Boom Kalulu, la Juve ha deciso: cosa succede

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Vaticano ha deciso, arrivata la scomunica per i Lefebvriani: cosa succede adessoIl Vaticano ha dichiarato scomunica latae sententiae per i vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, nota come Lefebvriani.

“Ha deciso di parlare”. Marco Poggi, cosa succedeUn uomo ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti legati al caso Garlasco.

Kalulu in vacanza, i compagni Juve lo prendono in giro: Pazzesco. Yildiz invece...Kalulu è in America, a Miami, non per il Mondiale perché non è stato scelto da Deschamps tra i convocati per la rassegna iridata in corso negli Stati Uniti, ma per le vacanze e ricaricare le batterie ... msn.com

La Figc respinge la richiesta di grazia della Juventus per KaluluLa Juve non ci sta e ha provato in tutti i modi a rimediare all'acclarata ingiustizia che ha portato all'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione nella gara contro l'Inter e alla conseguente ... gazzetta.it