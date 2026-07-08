Mancano meno di 12 mesi alle elezioni comunali a Bologna. La data del voto non è ancora stata fissata, ma si avvicina. La corsa tra il candidato del centrosinistra e il centrodestra si concentra sugli ultimi investimenti politici prima del voto. La campagna elettorale si intensifica, con le strategie che si fanno più chiare. La città si prepara a scegliere il nuovo sindaco, mentre i contendenti rafforzano le proprie posizioni.

Non sappiamo ancora la data in cui si andrà al voto per il Comune di Bologna ma manca meno di un anno ed è interessante, per la particolare condizione in cui versa la città, capire gli investimenti politici che Lepore e i suoi avversari faranno nell’ultimo miglio. Il sondaggio negativo del Sole 24 ore che ha riguardato il sindaco non ha colto di sorpresa il Palazzo. La «fase nuova» a cui ha fatto riferimento Lepore riguarda il fatto che, a poco a poco, i cantieri spariranno dalla città per la fine dei lavori del tram. E i bolognesi, dopo la lunga cavalcata tra disagi e incolonnamenti in macchina, potranno apprezzare il cambiamento. Cosa... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna verso le elezioni: nella sfida tra Lepore e il centrodestra il tempo gioca un ruolo chiave. L'editoriale di Olivio Romanini

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