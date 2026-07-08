Boccadasse una signora chiede Maledetta primavera | tutta la spiaggia canta per lei e nasce un momento magico

Ci sono momenti che restituiscono una dimensione umana alle nostre città, attimi di spontaneità che sembrano sospesi fuori dal tempo. Quello che è accaduto a Boccadasse, il caratteristico borgo marinaro alle porte di Genova, è uno di questi: un episodio che ha trasformato una normale giornata di festa in un ricordo collettivo, immortalato in un video diventato virale sui social in poche ore. Durante un evento sulla piccola spiaggia del borgo, una signora si è affacciata alla finestra della sua abitazione per osservare la folla radunata sotto di lei. Mentre il dj animava la serata, alcuni ragazzi dello Zun Zena Run Club, notandola alla finestra, hanno avuto un’idea tanto semplice quanto speciale: chiederle quale fosse la sua canzone preferita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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A Genova decine di giovani cantano per una signora affacciata alla finestra

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