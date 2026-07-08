Luigi Panarelli è il nuovo allenatore della squadra Primavera del Benevento. La società ha ufficializzato la nomina, dopo aver valutato anche il nome di un altro allenatore, che ha scelto di trasferirsi in Serie D.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ Luigi Panarelli il nuovo tecnico del Benevento Primavera. Ad annunciarlo il club giallorosso che aveva valutato a lungo anche il nome di mister Pezzella che si è accasato all’ Ebolitana in Serie D. Per l’ex difensore del Napoli si tratta del debutto in panchina non avendo mai allenato squadre del settore giovanile. “Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera a mister Luigi Panarelli. Il tecnico ha sottoscritto un contratto con il Club giallorosso fino al 30 giugno 2027. La Società rivolge al nuovo mister i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e prestigiosa avventura”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

© Anteprima24.it - Benevento Primavera, Luigi Panarelli è il nuovo allenatore:

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ex Benevento, Auteri è il nuovo allenatore del FoggiaIl tecnico Gaetano Auteri è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Foggia, dopo aver lasciato il Benevento a novembre 2025.

Leggi anche: Inter Primavera, sarà Bigica il nuovo allenatore: il Sassuolo ufficializza l’addio con un comunicato