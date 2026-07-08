Bello è magro È ancora così per un adolescente su quattro

Un adolescente su quattro associa ancora il termine “bello” a “magro”. Questa è la conclusione di un’indagine condotta dalla Fondazione The Bridge. Lo studio si è concentrato sulle percezioni estetiche tra i giovani, evidenziando che una quota significativa mantiene questa idea. I risultati sono stati ottenuti attraverso questionari somministrati a un campione di adolescenti, senza ulteriori approfondimenti sui motivi di questa correlazione.

Per un adolescente su quattro “bello” significa ancora “magro”. È quanto emerge da un’indagine della Fondazione The Bridge, realizzata nell’ambito del progetto Food for Fine di Terre des Hommes, che fotografa il rapporto sempre più complesso dei giovani con il proprio corpo e mette in luce la diffusione di modelli estetici irrealistici, spesso alimentati dai social network. La ricerca, condotta nelle scuole secondarie di secondo grado delle province di Milano, Monza e Brianza, Como, Varese e Lecco, ha coinvolto oltre 400 studenti e studentesse e 69 docenti. Ne emerge il ritratto di una generazione che vive il corpo come qualcosa da controllare, correggere e perfezionare per aderire a un ideale estetico percepito come irraggiungibile. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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