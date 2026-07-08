Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy non conosce il segreto della madre, Bill fai conti con il proprio cuore. Ecco le anticipazioni di giovedì 9 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 9 luglio 2026. La giornata si apre sulla casa sulla scogliera, dove la routine familiare è scandita da momenti di tenerezza tra Finn e Steffy. Lei è sempre più desiderosa di trascorrere tempo con la... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 9 luglio 2026: Bill fa i conti con i propri sentimenti

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Beautiful 29 giugno-5 luglio 2026, Ridge accanto a Taylor scatena la furia di Brooke

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