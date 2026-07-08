Bayern Monaco Lennart Karl torna in campo | inizia il percorso di recupero dopo il forfait mondiale

Lennart Karl, giovane talento del Bayern Monaco, ha iniziato il percorso di recupero dopo aver saltato la convocazione della nazionale tedesca ai Mondiali. A circa un mese dall'annuncio del forfait, il diciottenne ha compiuto i primi passi in campo, segnando il ritorno ufficiale all’attività. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di recupero o sulle modalità di allenamento.

Il rientro del diciottenne Lennart Karl costretto a saltare la convocazione della Germania. A un mese di distanza dalla dolorosa rinuncia ai Mondiali, il giovane talento del Bayern Monaco, Lennart Karl, ha mosso i primi passi verso il rientro ufficiale. Il diciottenne calciatore tedesco è finalmente tornato a correre sul rettangolo verde del centro sportivo della Säbener Straße, inaugurando la prima fase del suo programma di recupero personalizzato. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il grave infortunio alla vigilia del torneo. Il sogno iridato del gioiello bavarese si era infranto bruscamente a ridosso del fischio d’inizio della competizione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Lennart Karl Returns to the Bernabéu:

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