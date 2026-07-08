Andrea Zocca continuerà a giocare con la Vismederi Costone Siena anche nella stagione 202627. Il giocatore classe 2003, che ha già disputato una seconda stagione in Serie B Interregionale con la squadra, rimarrà in gialloverde. Zocca ha confermato la sua presenza nel roster, segnando una crescita concreta nel suo percorso con il club.

Andrea Zocca vestirà la maglia della Vismederi Costone Siena anche nella stagione 2026’27. Il giocatore classe 2003 è pronto ad affrontare il suo secondo campionato consecutivo in gialloverde in Serie B Interregionale. "Siamo felici di avere di nuovo con noi Andrea, un giocatore in cui, appena si è presentata l’opportunità l’estate scorsa, abbiamo subito creduto – ha commentato il direttore sportivo Francesco Bonelli –. La sua crescita nel corso dei mesi è stata concreta ed ha attirato le attenzioni di molti addetti ai lavori; per questo motivo siamo ancor più orgogliosi del fatto che l’atleta abbia scelto di proseguire la sua esperienza al Costone, investendo su un importante percorso di miglioramento individuale e di squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. Costone, Zocca confermato: "Crescita concreta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Basket serie B Interregionale Semplici entra nello staff del Costone

Basket serie B Interregionale. VisMederi Costone ha scelto. Franceschini è il nuovo coachVismederi Costone Siena ha annunciato Filippo Franceschini come nuovo capo allenatore.

Temi più discussi: Basket Serie B Interregionale: LA VISMEDERI COSTONE SIENA CONFERMA MATTEO PAOLI; Basket, Costone Siena conferma Ferdinando Nasello; Bcl, è tempo di brindare. Ecco la festa coi tifosi; Basket B Interregionale. Costone, Zocca confermato: Crescita concreta.

Interregional Basketball B. Costone, Zocca confirmed: Concrete growth.Andrea Zocca will wear the Vismederi Costone Siena jersey again in the 2026/27 season. The 2003-born player is ready ... sport.quotidiano.net

Basket B Interregionale. Costone, Zocca confermato: Crescita concretaAndrea Zocca vestirà la maglia della Vismederi Costone Siena anche nella stagione 2026/’27. Il giocatore classe 2003 è pronto ... sport.quotidiano.net