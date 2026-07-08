Back to School senza pensieri | con Amazon ordini libri scolastici in anticipo e con lo sconto già da ora

Da dilei.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Molti genitori stanno già ordinando i libri scolastici online, approfittando di uno sconto disponibile in anticipo. Le consegne sono previste prima dell'inizio delle lezioni, così da evitare code e affollamenti. La procedura permette di ricevere i testi direttamente a casa, riducendo lo stress dell’ultimo minuto. La possibilità di acquistare in anticipo sembra essere una scelta diffusa tra chi vuole prepararsi senza fretta.

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Il suono della campanella è ormai un ricordo, ma neanche tanto lontano, per mamme, bambini e ragazzi. E se da una parte c’è chi pensa che settembre è ancora lontano, dall’altra c’è chi sa che, invece, giocare d’anticipo è sempre una mossa strategica, soprattutto quando si parla di scuola e di tutte le cose da fare. Orari da incastrare, accessori e divise e poi i libri, quelli che cambiano ogni anno, che vanno ordinati perché sold out o che ci costringono a girare tutte le librerie della città perché introvabili. Per fortuna, però, la soluzione c’è e arriva da Amazon. Grazie alla rinnovata iniziativa di Amazon, anche per quest’anno, è possibile ordinare e acquistare in anticipo (risparmiando) i libri scolastici adottati dall’istituto che frequentano i propri figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

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