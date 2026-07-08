Atletica oggi in tv Meeting Lignano Sabbiadoro 2026 | orari streaming italiani in gara

Notizia in breve

Stasera allo stadio Teghil si tiene il Meeting di Lignano Sabbiadoro 2026, evento Bronze del World Athletics Continental Tour. In gara ci sono atleti italiani e internazionali, con diverse discipline in programma. La manifestazione sarà trasmessa in streaming e in diretta televisiva. L’incontro si svolge nel rispetto delle norme sanitarie e si prevede la partecipazione di numerosi atleti di alto livello. Sono attesi risultati nelle gare di velocità, ostacoli e mezzofondo.