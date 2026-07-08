Atletica oggi in tv Meeting Lignano Sabbiadoro 2026 | orari streaming italiani in gara
Stasera allo stadio Teghil si tiene il Meeting di Lignano Sabbiadoro 2026, evento Bronze del World Athletics Continental Tour. In gara ci sono atleti italiani e internazionali, con diverse discipline in programma. La manifestazione sarà trasmessa in streaming e in diretta televisiva. L’incontro si svolge nel rispetto delle norme sanitarie e si prevede la partecipazione di numerosi atleti di alto livello. Sono attesi risultati nelle gare di velocità, ostacoli e mezzofondo.
Stasera lo stadio Teghil ospiterà il meeting di Lignano Sabbiadoro 2026, evento Bronze del World Athletics Continental Tour. In Friuli vedremo in azione diversi elementi dell’atletica leggera italiana candidati alla convocazione per gli Europei di Birmingham tra cui la rientrante Sintayehu Vissa dopo un anno di stop per l’intervento al crociato del ginocchio destro. Oltre alla primatista italiana dei 1500 metri sono iscritti al meeting friulano anche l’ex recordman azzurro dei 400 metri Luca Sito e nella stessa distanza Lorenzo Benati, il primatista nazionale e vice-campione europeo in carica dei 400hs Alessandro Sibilio, gli sprinter... 🔗 Leggi su Oasport.it
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