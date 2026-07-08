Assegnazioni provvisorie 82mila posti vacanti tra cattedre e Ata docenti in attesa di sapere dove lavoreranno a settembre Anief | Rischiamo di sconvolgere tutto il piano assunzioni

A settembre, oltre 82.000 posti tra cattedre e personale Ata resteranno vacanti o assegnati in via provvisoria, con 47.000 cattedre senza docente e quasi 35.000 posti Ata ancora scoperti. Le assegnazioni provvisorie coinvolgono docenti e personale Ata in attesa di conoscere la propria destinazione definitiva. La situazione rischia di compromettere il piano di assunzioni programmato per l’anno scolastico.

Sono 47.000 le cattedre senza un titolare e quasi 35.000 i posti per il personale Ata ancora scoperti. Numeri che non raccontano solo un’emergenza numerica, ma il ritratto di un sistema scolastico che ogni estate si rimette in gioco tra domande di trasferimento, assegnazioni provvisorie e supplenze. E che quest’anno, complici i ritardi del Ministero, rischia di partire con il piede sbagliato. Domani pomeriggio, 9 luglio, i sindacati rappresentativi sono stati finalmente convocati al Ministero dell’Istruzione e del Merito per discutere le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale di ruolo. Ma il confronto arriva in extremis, dopo una lunga attesa che ha fatto scattare l’allarme tra le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Assunzioni ATA, Anief scrive ai Ministri: “Autorizzare il 100% dei posti, oltre 30mila vacanti e più di 900 DSGA da assumere”L’associazione ha scritto ai ministri chiedendo di autorizzare il 100% dei posti disponibili nel personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027.

Leggi anche: Docenti in Toscana, quasi 2500 posti vacanti. Tagliaferri: “Il 15 settembre cattedre tutte occupate. E con meno precari”

Assegnazioni provvisorie, 82mila posti vacanti tra cattedre e Ata, docenti in attesa di sapere dove lavoreranno a settembre. Anief: Rischiamo di sconvolgere tutto il piano ...Sono 47.000 le cattedre senza un titolare e quasi 35.000 i posti per il personale Ata ancora scoperti. Numeri che non raccontano solo un’emergenza numerica, ma il ritratto di un sistema scolastico che ... orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie 2026/27, si può richiederla in altra provincia su posti di sostegno senza essere specializzati?Per il personale scolastico in ruolo luglio è il mese della mobilità annuale: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni sono movimenti che permettono di svolgere servizio per l’anno scolastico successi ... orizzontescuola.it