Assegnato il titolo speciale di Miss Mont Blanc 2026
La finale regionale per il titolo di Miss Mont Blanc 2026 si è svolta presso il Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, con la partecipazione di diverse candidate. La gara ha concluso il percorso per l’assegnazione di questa fascia, considerata una delle più prestigiose del concorso di Miss Italia. Lo scorso anno si era tenuta nella stessa location, attirando un grande pubblico. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e competizione tra le partecipanti.
SAINT-VINCENT – Dopo il grande successo dello scorso anno, Miss Italia torna nella prestigiosa cornice del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. E’ andata in scena la finale regionale per l’assegnazione del titolo speciale di Miss Mont Blanc 2026, una delle fasce più prestigiose del concorso. La vincitrice accederà direttamente alle prefinali regionali del percorso verso la nuova edizione di Miss Italia. Il titolo di Miss Mont Blanc è infatti riservato alle concorrenti del circuito Piemonte e Valle d’Aosta. La serata è stata ricca di fascino, eleganza ed emozioni, in una location d’eccellenza che già in passato ha ospitato importanti appuntamenti legati al concorso di bellezza più celebre d’Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
The jerk betrayed her for the Empress; reborn, she'll punish him and become the Empress herself!
Notizie e thread social correlati
Qathu IT Mont Blanc: RecensioneRecentemente è stata pubblicata una recensione sul prodotto Qathu IT Mont Blanc, che include una nota di trasparenza riguardante l’uso di link di...
Mont Blanc Signature Absolue: una fiaba dorata da 26,64€Un prodotto di lusso, il Mont Blanc Signature Absolue, è stato messo in vendita al prezzo di 26,64 euro.