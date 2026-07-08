Assegnato il titolo speciale di Miss Mont Blanc 2026

Notizia in breve

La finale regionale per il titolo di Miss Mont Blanc 2026 si è svolta presso il Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent, con la partecipazione di diverse candidate. La gara ha concluso il percorso per l’assegnazione di questa fascia, considerata una delle più prestigiose del concorso di Miss Italia. Lo scorso anno si era tenuta nella stessa location, attirando un grande pubblico. La manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo e competizione tra le partecipanti.