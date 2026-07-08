La partita dei Mondiali tra Svizzera e Colombia ha registrato la vittoria ai rigori per 4-3, risultando il programma più visto del 7 luglio. La trasmissione ha superato in ascolti la replica del film Memories. I dati ufficiali evidenziano un incremento di spettatori per la sfida internazionale, mentre il film in replica ha ottenuto risultati discreti, ma inferiore rispetto alla partita. Nessun altro programma ha superato gli ascolti della partita sui canali principali in quella giornata.

I dati degli ascolti tv del 7 luglio assegnano la vittoria alla partita dei Mondiali. Bene anche La Ruota della fortuna Gliascolti tvdel 7 luglio assegnano la vittoria aSvizzera – Colombia, finita ai rigori 4-3; benino il film in replicaMemories. Enrico Papi pronto a lasciare Mediaset per Nove? Scoppia il caos con Banijay Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Svizzera – Colombia trionfa e vince contro Memories

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ASCOLTI TV 7 LUGLIO 2026: SVIZZERA-COLOMBIA, MEMORIES, RIPARTE FREEDOMLa partita tra Svizzera e Colombia trasmessa ieri sera ha raccolto circa 4 milioni di spettatori, con uno share del 20%.

Leggi anche: ASCOLTI TV 7 LUGLIO 2026: SVIZZERA-COLOMBIA (36%), MEMORIES (13%), RIPARTE FREEDOM (3,2%)

Temi più discussi: RAI 1 * MONDIALI CALCIO - COPPA DEL MONDO FIFA 2026 * 07/07 -22.00: SVIZZERA-COLOMBIA, IN CHIARO - PARTITA FREE (VEDI E RIVEDI DIRETTA VIDEO WEB STREAMING); Telecronisti Rai e DAZN Mondiali 2026 | Ottavi di finale (4-7 luglio); Rai: variazioni programmi tv di domani; Telecronisti Rai e DAZN Mondiali 2026 | Sedicesimi di finale (28 giugno-4 luglio).

#AscoltiTv in chiaro del Campionato del Mondo di Calcio con le partite #Svizzera - #Canada (2-1), in Italia, Germania, Francia e Olanda Inoltre, Colombia-Congo (1-0), Marocco-Haiti (4-2) solo in Germania La tv spagnola ha scelto Scozia-Brasile (0-3) (disponi x.com

Ascolti tv di ieri martedì 7 luglio: stravince Svizzera-Colombia (36%), a seguire Memories (13%)Gli ascolti tv di ieri, martedì 7 luglio. Su Rai1 sono stati trasmessi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio con la partita tra Svizzera e Colombia ... fanpage.it

Ascolti tv 7 luglio 2026: Mondiali 2026 Svizzera-Colombia, Memories, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 7 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Mondiali 2026 Svizzera-Colombia contro Memories. Chi ha vinto? superguidatv.it