Il 5 luglio 2026, un ex concorrente di un talent show e coreografo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale durante una giornata di lavoro a Sapri. Dopo il malore improvviso, è tornato sui social per raccontare l’accaduto. È il marito di una nota insegnante di danza.

Andreas Muller, ex allievo di Amici e coreografo, è tornato sui social dopo il malore improvviso che lo ha colpito il 5 Luglio 2026. Il ballerino, marito di Veronica Peparini, ha raccontato ai follower quanto accaduto durante una giornata di lavoro a Sapri, dove è stato costretto a recarsi d’urgenza in ospedale. Dopo ore di grande paura, nelle ultime ore ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute con un nuovo messaggio condiviso online. Il malore improvviso durante il lavoro a Sapri. L’episodio è avvenuto il 5 Luglio 2026, quando Andreas Muller si trovava a Sapri per lavoro. Durante il pranzo, il ballerino ha iniziato ad avvertire sintomi improvvisi che lo hanno subito allarmato, costringendolo a interrompere ogni attività. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Andreas Muller torna sui social dopo il malore improvviso: le sue parole

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Andreas Müller risponde alle critiche sui social

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Andreas Muller, malore improvviso per il ballerino: la corsa in ospedaleAndreas Muller è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore improvviso.

Malore improvviso per Andreas Muller: come sta e cosa ha scopertoAndreas Muller, ex concorrente di Amici e coreografo, ha avuto un malore improvviso mentre si trovava fuori per lavoro.

Temi più discussi: Andreas Muller sbotta sui social: Ci vediamo in tribunale, la dura reazione dopo anni di insulti; Andreas Muller, malore mentre sta mangiando. Poi la corsa in ospedale: È accaduto nel giro di pochi minuti. Mi sono spaventato, mai successa una cosa del genere. Farò i test per le allergie; Andreas Muller in ospedale: Mi sono spaventato. Come sta ora; Andreas Muller in ospedale, il racconto choc: Palpitazioni ovunque, ero pieno di macchie.

#AndreasMuller ha annunciato sui social di aver presentato una denuncia per diffamazione dopo nuovi insulti online. Il video su OnlyFans era una provocazione per rispondere agli attacchi su Veronica Peparini e sulle figlie. x.com

Andreas Muller sbotta sui social: Ci vediamo in tribunale, la dura reazione dopo anni di insultiIl ballerino ed ex vincitore di Amici ha utilizzato un video provocatorio per denunciare gli attacchi ricevuti negli anni sulla sua vita privata e sulla relazione con Veronica Peparini. msn.com

Andreas Muller sbotta contro gli hater: il video ironico su OnlyFans e la denunciaAndreas Muller pubblica un video sarcastico su OnlyFans per rispondere agli hater e annuncia la sua prima denuncia dopo insulti e accuse sui social. quilink.it