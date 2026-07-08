Due uomini hanno aggredito con un coltello un giovane di 23 anni in piazza Verdi, ferendolo al mento. Dopo averlo colpito, sono fuggiti in bicicletta. Prima dell’attacco, il gruppo aveva rivolto insulti razzisti alla vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La polizia sta cercando i responsabili, ancora irreperibili. La vittima è stata trasportata in ospedale.

Bologna, 8 luglio 2026 – Ancora sangue in zona universitaria: due uomini hanno aggredito con un’arma da taglio un giovane di 23 anni, ferendolo profondamente al mento, per poi fuggire a bordo delle loro biciclette. Uno di loro è già stato intercettato dalla polizia e denunciato per lesioni personali aggravate in concorso. Teatro dell’accoltellamento è piazza Verdi, dove gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione (alle 3,30 della notte circa) di un cittadino senegalese di 30 anni: al telefono, il ragazzo ha spiegato che in piazza aveva notato tre soggetti coinvolti in un’animata lite, sfociata poi nell’aggressione fisica di due uomini a danni del terzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ancora sangue in piazza Verdi a Bologna: lo riempie di insulti razzisti e poi lo accoltella

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