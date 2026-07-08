Anche Andrea Sartori nel direttivo nazionale del nuovo movimento Progetto Civico Italia

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Sartori, consigliere comunale di minoranza, è stato inserito nel direttivo nazionale del nuovo movimento Progetto Civico Italia. La nomina è stata annunciata ufficialmente e conferma la sua presenza all’interno dell’organizzazione. Sartori rappresenta una delle figure di spicco del gruppo e ora fa parte della struttura dirigente a livello nazionale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato del movimento, senza ulteriori dettagli su altre nomine o specifiche funzioni.

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C’è anche il maceratino Andrea Sartori nel nuovo direttivo nazionale del movimento Progetto Civico Italia. Il consigliere comunale di minoranza di Macerata Feltria e coordinatore provinciale di Progetto Civico Italia per la provincia di Pesaro e Urbino è stato eletto come rappresentante marchigiano nell’organismo nazionale del movimento civico promosso da Alessandro Onorato, che riunisce amministratori locali, professionisti, rappresentanti delle realtà civiche e cittadini impegnati nella costruzione di una nuova proposta politica nell’area del centrosinistra. Insieme a Sartori rappresenteranno le Marche anche Francesco Trasatti, Magda Verdecchia e Giacomo Guida, chiamati a contribuire alla definizione delle linee politiche e organizzative del movimento in una fase di particolare sviluppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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