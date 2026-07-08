Il nuovo allenatore portoghese ha raccontato di aver incontrato per la prima volta la proprietà durante la sua presentazione. Ha parlato di aver discusso delle precedenti guide tecniche, Fonseca e Conceicao, e ha condiviso alcuni dettagli sulla conversazione con il club riguardo alle loro fasi di lavoro. Non sono stati forniti altri dettagli sul contenuto specifico dell’incontro o sui piani futuri.

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© Sportmediaset.mediaset.it - Amorim: "Vi racconto la prima riunione con Cardinale! Su Fonseca e Conceicao…"

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