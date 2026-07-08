Pasquale Trabucco ha presentato un ricorso contro le autorizzazioni che consentono l’organizzazione di eventi sulla Terrazza Italia, situata sull’Altare della Patria. La decisione riguarda le autorizzazioni rilasciate per eventi pubblici sulla terrazza, che secondo il ricorrente sarebbero state concesse senza le opportune procedure. Trabucco ha già percorso l’Italia a piedi nel 2018 e ha ideato un nuovo cammino nel 2025, ma ora si oppone alle autorizzazioni per gli eventi sulla terrazza.

Dopo aver percorso nel 2018 l’Italia a piedi da Predoi a Portopalo di Capo Passero e, nel 2025, aver ideato e realizzato il cammino dal Mausoleo di Adriano (Castel Sant’Angelo) al Vallo di Adriano, in Scozia, sulle tracce dei legionari romani e dei fanti di tutti gli eserciti, per promuovere la memoria dei Caduti e ottenere il ripristino degli effetti civili del 4 Novembre, Pasquale Trabucco, Presidente del Comitato Nazionale per il 4 Novembre e Vicepresidente Nazionale dell’Associazione Nazionale del Fante, si espone stavolta per denunciare l’inquietante situazione di cui è oggetto l’Altare della Patria. Il suo intervento, attraverso una... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Altare della Patria, Pasquale Trabucco contro le autorizzazioni che permettono l’organizzazione di eventi sulla Terrazza Italia

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