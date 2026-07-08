Alta Formazione Artistica e Musicale Serafini Snals | Diplomi equiparati alle lauree un passaggio importante

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha deciso di chiamare i diplomi rilasciati da Accademie e Conservatori “lauree” e “lauree magistrali”. Questa modifica elimina una distinzione che ha complicato i concorsi pubblici e la mobilità professionale per molti diplomati. Si attende ora il provvedimento che formalizzerà ufficialmente questa riforma, prevista da tempo. La decisione rappresenta un cambiamento rilevante nel settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

Il MUR ha disposto che i diplomi rilasciati da Accademie e Conservatori vengano denominati lauree e lauree magistrali. In attesa del relativo provvedimento che completa una riforma attesa da anni, viene eliminata una distinzione che per lungo tempo ha creato difficoltà nei concorsi pubblici e nella mobilità professionale. “È un passaggio importante per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – ha dichiarato Elvira Serafini, Segretario generale dello Snals-Confsal – che ha consolidato nel tempo percorsi di qualità a livello internazionale. Lo Snals-Confsal si è battuto per anni per l’equipollenza dei titoli accademici alle lauree e... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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