La Reggiana sta cercando di portare in squadra due calciatori: Alessandro Quaini ed Ettore Quirini. I dirigenti hanno già avuto contatti con i loro procuratori e stanno lavorando per finalizzare il trasferimento. Per la fascia destra, il club ha individuato in Quirini un possibile rinforzo, mentre per il centrocampo si valuta l’acquisto di Quaini. La trattativa è in corso e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità di eventuali accordi.

Alessandro Quaini ed Ettore Quirini: la Reggiana li vuole. Tosi e Bernardi hanno già parlato con i procuratori e proveranno a portare in granata i due calciatori. Quaini, 27 anni, ha nella duttilità la sua qualità migliore: può giocare da difensore centrale, da centrocampista centrale e da mediano. È un gregario, uno che non molla mai. Il diesse Bernardi lo conosce bene perché lo ha avuto al Fiorenzuola in Serie C (stagione 2022-23, 35 presenze), dove disputò un eccellente campionato tanto che sia lui sia l’allenatore Luca Tabbiani, si guadagnarono la chiamata del blasonato Catania. Quaini si è fatto apprezzare in Sicilia, dove in tre stagioni ha messo insieme, tra campionato e Coppa Italia, oltre cento presenze con un gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Reggiana piace un sacco Quaini. Per la fascia destra si punta su Quirini

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