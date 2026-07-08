Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump Nato Milei e il futuro dell' Occidente

Alessandro Bertoldi è stato intervistato da Eleonora Tomassi nella trasmissione “Come States?” per discutere di questioni internazionali. Durante la conversazione, ha affrontato temi come la posizione degli Stati Uniti rispetto a un ex presidente, le dinamiche della NATO, l’ascesa di un leader politico in Sud America e le sfide future per l’Occidente. La puntata si concentra su analisi e tendenze globali, senza commenti o valutazioni personali.

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Alessandro Bertoldi, CEO di AB Group e direttore esecutivo dell'Istituto Milton Friedman, per analizzare i principali scenari internazionali. Al centro della conversazione, il vertice Nato, i negoziati tra Stati Uniti e Iran e la strategia di Donald Trump in Medio Oriente. Spazio poi alla nuova sinistra americana, all'ascesa di Zohran Mamdani e al pensiero di Milton Friedman di fronte alle sfide del presente. Un approfondimento è dedicato anche all'Argentina di Javier Milei: i risultati economici ottenuti, il calo dell'inflazione, il rigore fiscale e il dibattito internazionale sul modello liberale argentino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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