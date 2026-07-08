Nel 2019, durante il primo pay-per-view di AEW, Cody Rhodes propose una clausola nel suo match contro Chris Jericho: se avesse perso, non avrebbe più potuto competere per il titolo mondiale. Tony Khan, presidente della promotion, aveva dubbi su questa clausola, ma alla fine fu accettata. La sfida si svolse a Full Gear, con questa condizione speciale inserita nel contratto.

Quando Cody Rhodes sfidò Chris Jericho per il titolo mondiale AEW al primissimo pay-per-view Full Gear nel 2019, propose una clausola particolare: se avesse perso l’incontro, non avrebbe mai più potuto avere chance per il titolo. L’idea era inusuale e i fan rimasero sorpresi anche perchè Cody finì effettivamente per perdere il match. Il presidente della AEW, Tony Khan, ha parlato di questa decisione durante una recente intervista con Q101. Khan ha ammesso di aver avuto delle perplessità sull’idea, ma di averla approvata perché Rhodes ne era molto convinto e che la clausola avrebbe regalato molta più incertezza ed imprevedibilità al match ed al suo esito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan aveva dubbi sulla clausola di Cody Rhodes

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Tony Khan previews an EPIC week of All Elite Wrestling

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