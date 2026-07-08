L'inchiesta sull'incidente aereo a San Donato, che ha causato la morte di nove persone tra cui un miliardario romeno, non è stata archiviata. La giudice per le indagini preliminari ha deciso di non chiudere il procedimento, che coinvolge il velivolo e i suoi passeggeri. A bordo dell’aereo, pilotato da un miliardario, c’erano altri otto occupanti, tutti deceduti nell’incidente.

MILANO L’inchiesta relativa all’incidente aereo, a San Donato, in cui perse la vita il magnate romeno Dan Petrescu, (nella foto) insieme ad altre otto persone, non è chiusa. Anzi la gip Lorenza Pasquinelli ha disposto un supplemento di indagine che riguarda il funzionamento del "rudder trim", cioè un sistema che consente di bloccare il "flap" di coda di un aereo. Il proseguimento delle indagini serviranno a chiarire ancora le cause dell’incidente del 3 ottobre 2021, quando un velivolo privato, un Pilatus Pc-12, è precipitato a San Donato milanese e le otto persone a bordo, tra cui un bimbo di un anno e lo stesso pilota, il magnate romeno Dan Petrescu, sono morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aereo caduto a San Donato. Ai comandi un miliardario. A bordo altri otto, tutti morti. La gip: "No all’archiviazione"

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