Il Parlamento europeo ha approvato quasi all’unanimità nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei. Le modifiche prevedono maggiori compensazioni in caso di ritardi e cancellazioni, regole più chiare sui bagagli a mano e sui posti a sedere. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a breve e si applicheranno a tutti i voli all’interno dell’Unione europea. Le compagnie aeree dovranno rispettare i nuovi requisiti e garantire un servizio più trasparente e uniforme.

Novità per i passeggeri aerei in termini di compensazioni per ritardi e cancellazioni, di bagagli a mano e di posti a sedere: il Parlamento europeo ha approvato quasi all'unanimità le modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri. È stato confermato il diritto al rimborso o al trasporto alternativo in caso di cancellazione del volo, con la possibilità di chiedere un risarcimento in caso di ritardo superiore alle tre ore, negato imbarco o cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso. Tuttavia, le compagnie aeree potranno dimezzare gli importi previsti per i viaggi più lunghi se forniranno trasporti alternativi o se il ritardo all'arrivo non dovesse superare le quattro ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aerei, voli cancellati e bagagli a mano: i nuovi diritti dei passeggeri

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Airlines Will DENY Your Boarding If You Make ANY of These 9 Mistakes in 2026

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