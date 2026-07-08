Adolescenti ossessionati dall’immagine Lancini | Quello che interessa davvero oggi è che il corpo sia bello popolare e soprattutto visto

Gli adolescenti di oggi sono fortemente concentrati sull’aspetto estetico e sulla visibilità del proprio corpo. Secondo uno psicologo, ciò si traduce in una ricerca di approvazione attraverso l’immagine, con il corpo che diventa un elemento centrale dell’identità giovanile. La tendenza si manifesta in comportamenti che puntano a rendere il fisico più attraente e popolare, e a essere percepiti come belli e visibili dagli altri.

Matteo Lancini, psicologo e presidente della Fondazione Minotauro, analizza a tgcom24 il modo in cui i ragazzi vivono la propria fisicità, evidenziando un profondo cambiamento. Oggi, come dichiarato a tgcom24, prevale la ricerca di un corpo performante, una dinamica che coinvolge equamente ragazze e ragazzi. Sebbene l’argomento sembri sdoganato, l’intimità reale risulta in diminuzione tra i giovanissimi, i quali concentrano le proprie energie sull’approvazione esteriore: “Quello che interessa davvero oggi è che il corpo sia bello, popolare e soprattutto visto”. Osservando le reazioni degli adolescenti, emerge che le giovani donne vivono immerse in un contesto che valuta l’aspetto fisico seguendo canoni molto rigidi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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