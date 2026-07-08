Un uomo ha partecipato a una manifestazione del Pride a Roma, portando una bandiera di Israele, e successivamente è stato allontanato dai partecipanti. In passato, ha avuto un matrimonio giovanile terminato con il divorzio e si è risposato a Las Vegas nel 2013. Oltre alla carriera nel poker, si è distinto come sostenitore della famiglia tradizionale.

Non solo giocatore di poker e agguerrito difensore della famiglia tradizionale, sebbene, dopo un primo matrimonio da giovanissimo, abbia divorziato e si sia risposato a Las Vegas nel 2013. Mario Adinolfi, arrestato oggi e attualmente ai domiciliari con l’accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi, è conosciuto anche per i suoi “scontri” di piazza. Recentemente, a giugno, il giornalista e leader del Popolo della famiglia, era finito a litigare con i manifestanti del Pride di Roma dove si era presentato, evidentemente provocatorio, con una bandiera di Israele, difeso da Francesca Pascale a sua volta contestata per la bandiera dei Gay conservatori liberali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilfattoquotidiano.it - Adinolfi e la comparsata al Pride di Roma, quando si presentò con la bandiera di Israele e venne cacciato dai manifestanti – Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Adinolfi sventola la bandiera di Israele al Roma Pride, manifestanti lo insultano [VIDEO]A Piazza della Repubblica, durante l'inizio del Roma Pride, Mario Adinolfi ha srotolato una bandiera di Israele davanti al cinema The Space.

Mario Adinolfi contestato al Roma Pride con la bandiera di Israele si difende: "Non era provocazione"Poco prima dell’inizio del corteo del Roma Pride, un giornalista si è presentato con una bandiera di Israele in piazza della Repubblica.

Si parla di: Mario Adinolfi arrestato. La Procura contesta truffa ed evasione fiscale.

Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliariMario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa, tra vari reati, di truffa ed evasione fiscale: adesso si trova agli arresti domiciliari. La notizia è stata anticipata da ... tg24.sky.it

Chi è Mario Adinolfi: la moglie, il poker e il popolo della famigliaIl leader del Popolo della Famiglia è accusato di truffa ed evasione fiscale. Che cosa è la scommessa collettiva che lo ha portato ai domiciliari ... vanityfair.it