Addio Milan è ufficiale | va al Paris Saint-Germain a zero

Da calciomercato.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un calciatore del Milan lascia il club a parametro zero e si trasferisce al Paris Saint-Germain. La società rossonera ha ufficializzato la cessione, inserendo il giocatore tra quelli che probabilmente avranno un ruolo importante in futuro. Il movimento si inserisce in un periodo di attività intensa sul mercato estivo, con diverse operazioni sia in entrata che in uscita. La cessione è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli su eventuali clausole o compensi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La società rossonera cede un calciatore di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro, ecco tutti i dettagli.  Milan particolarmente attivo in questa prima parte di calciomercato estivo, non solo per quel che concerne i movimenti in entrata. La società rossonera, infatti, è adesso protagonista di un’operazione in uscita che coinvolge un giovane talento di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del Diavolo: “ Alessandro Longoni firma con il Paris Saint-Germain fino al 2031. Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo del portiere italiano Alessandro Longoni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

addio milan 232 ufficiale va al paris saint germain a zero
© Calciomercato.it - Addio Milan, è ufficiale: va al Paris Saint-Germain a zero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GOODBYERESMI, Silva Tinggalkan Manchester CityMadrid Dapatkan RodryMees Hilgers Gabung PSV

Video GOODBYERESMI, Silva Tinggalkan Manchester CityMadrid Dapatkan RodryMees Hilgers Gabung PSV

Notizie e thread social correlati

Paris FC-Paris Saint Germain (domenica 17 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 17 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputa il terzo derby parigino della stagione tra il Paris FC, recentemente promosso, e il Paris Saint...

Temi più discussi: Moretto - Liberali, perché l'addio al Milan e cosa risulta su un possibile ritorno in rossonero; Romano – Leao, entra in gioco Mendes: cosa filtra sull’addio al Milan tra Arabia Saudita e Premier; Milan, c’è il comunicato ufficiale sull’addio: Oddo lascia il club rossonero con effetto immediato; Milan, ufficiale l'addio a un altro talento: Longoni ha firmato col PSG.

addio milan addio milan è ufficialeMilan, ufficiale l'addio a un altro talento: Longoni ha firmato col PSGIl portiere classe 2008 va alla corte di Luis Enrique a parametro zero. msn.com

Dice addio al Milan? La decisione entro pochi giorni: il piano rossoneroIl Milan ancora non sa cosa ne sarà del giocatore rossonero in bilico tra addio e permanenza: la decisione entro pochi giorni. spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web