Addio Milan è ufficiale | va al Paris Saint-Germain a zero

Notizia in breve

Un calciatore del Milan lascia il club a parametro zero e si trasferisce al Paris Saint-Germain. La società rossonera ha ufficializzato la cessione, inserendo il giocatore tra quelli che probabilmente avranno un ruolo importante in futuro. Il movimento si inserisce in un periodo di attività intensa sul mercato estivo, con diverse operazioni sia in entrata che in uscita. La cessione è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli su eventuali clausole o compensi.