Addio Milan è ufficiale | va al Paris Saint-Germain a zero
Un calciatore del Milan lascia il club a parametro zero e si trasferisce al Paris Saint-Germain. La società rossonera ha ufficializzato la cessione, inserendo il giocatore tra quelli che probabilmente avranno un ruolo importante in futuro. Il movimento si inserisce in un periodo di attività intensa sul mercato estivo, con diverse operazioni sia in entrata che in uscita. La cessione è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli su eventuali clausole o compensi.
La società rossonera cede un calciatore di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro, ecco tutti i dettagli. Milan particolarmente attivo in questa prima parte di calciomercato estivo, non solo per quel che concerne i movimenti in entrata. La società rossonera, infatti, è adesso protagonista di un’operazione in uscita che coinvolge un giovane talento di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del Diavolo: “ Alessandro Longoni firma con il Paris Saint-Germain fino al 2031. Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’arrivo del portiere italiano Alessandro Longoni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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