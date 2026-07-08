acbc e t2t insieme per una nuova presenza strategica in spagna

ACBC e T2T hanno annunciato una partnership strategica per rafforzare la presenza in Spagna. ACBC, specializzata in consulenza e sviluppo di prodotto nel settore fashion e luxury, unirà le forze con T2T, azienda internazionale con oltre 25 anni di esperienza nel sourcing e sviluppo di tessuti e prodotti per grandi marchi della moda. La collaborazione mira a espandere le attività e le offerte nel mercato spagnolo.

ACBC, gruppo specializzato in consulenza, innovazione e sviluppo di prodotto per il settore fashion & luxury, annuncia una partnership strategica con T2T (Together 2 Transform), realtà internazionale con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo e sourcing di tessuti e prodotti per i principali brand della moda. La collaborazione nasce con l'obiettivo di offrire al mercato una piattaforma integrata di competenze capace di accompagnare i brand nello sviluppo di materiali e prodotti sempre più innovativi, mettendo a sistema il know-how complementare delle due realtà lungo l'intera filiera del prodotto. In uno scenario caratterizzato... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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