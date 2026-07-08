Abbonamenti Napoli 2026 2027 parte la corsa al Maradona | ecco costi e modalità di acquisto

Tempo di lettura: 6 minuti La SSC Napoli compie 100 anni. Un secolo di storia, emozioni, campioni e stadi gremiti di cuori azzurri. Per la Campagna Abbonamenti della stagione del Centenario, i veri protagonisti saranno ancora una volta i nostri sostenitori. A rappresentare il popolo partenopeo c’è Nonno Guido, tifoso speciale nato nell’agosto del 1926. Per Guido, il Napoli è stato una presenza costante, una certezza capace di attraversare una vita intera. Ha amato e vissuto il calcio con grande trasporto, trasmettendo questa passione ai figli, ai nipoti e ai pronipoti. Al centro dell’immagine della campagna c’è proprio lui, ritratto con una... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Campagna abbonamenti Napoli 2026/27: prezzi, come acquistarlo e tutte le novità per il Centenario

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