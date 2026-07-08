Aaron Taylor-Johnson ha indossato uno degli orologi diver Omega più apprezzati durante Wimbledon. L’attore è stato fotografato con un modello dal design sportivo e robusto, perfetto per l’occasione. La scelta dell’orologio si è fatta notare tra i partecipanti, grazie alla sua estetica elegante e funzionale. L’evento ha attirato l’attenzione anche sui dettagli di stile degli ospiti, tra cui il volto noto che ha optato per questo segnatempo.

Aaron Taylor-Johnson è un tipo carismatico, uno a cui piace lasciare il segno senza mai dare l'impressione di provarci troppo. Quando lo abbiamo incontrato a Milano, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ci ha dato l'impressione di essere una persona energica, curiosa, sempre in movimento. Uno che passa con assoluta naturalezza da un set cinematografico a un evento internazionale e che trasferisce la stessa disinvoltura anche nel modo di vestire: mai sopra le righe, sempre perfettamente calibrato. A Wimbledon ne ha dato l'ennesima dimostrazione. Nel nono giorno dei Championships, l'attore britannico ha conquistato gli spalti dell' All England Club per almeno tre motivi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Aaron Taylor-Johnson ha scelto uno dei diver Omega più cool per Wimbledon

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