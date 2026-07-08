Il Governo ha stanziato 50 milioni di euro destinati a oratori e impianti sportivi nelle aree fragili. Questi fondi mirano a favorire l’inclusione sociale e a contrastare il disagio tra i giovani nelle periferie. Lo sport viene considerato anche come strumento di educazione e prevenzione, oltre che di attività fisica. Le risorse sono destinate a interventi nelle zone più vulnerabili per promuovere opportunità di aggregazione e sviluppo sociale.

Dal Governo 50 milioni di euro per oratori e impianti sportivi nelle aree fragili: fondi per inclusione sociale e contrasto al disagio.. Lo sport può essere molto più di una semplice attività fisica: può diventare uno strumento di inclusione sociale, educazione e prevenzione del disagio giovanile. È con questo obiettivo che il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo avviso pubblico destinato agli oratori situati nelle aree urbane più fragili, finanziato con 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli oratori come presìdi educativi, sociali e sportivi nei territori maggiormente esposti alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - 50 milioni agli oratori: sport e inclusione per le periferie

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