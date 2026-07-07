Netflix ha diffuso il trailer della terza stagione di WWE: Unreal, che si concentrerà sui retroscena e sui momenti chiave della WWE. La nuova stagione includerà scene con John Cena, AJ Lee e la Road to WrestleMania 42. La serie continuerà a mostrare dettagli sui dietro le quinte e gli eventi più significativi del mondo WWE. La pubblicazione del trailer anticipa il debutto della stagione, senza indicare una data di uscita precisa.

Netflix ha appena pubblicato il trailer della terza stagione di WWE: Unreal, e questa volta la serie promette di puntare ancora più forte sui retroscena e sui momenti chiave che hanno caratterizzato la WWE. La nuova stagione debutterà il 21 luglio e sarà composta da cinque episodi, della durata di circa 50 minuti ciascuno. Il racconto si concentrerà su alcune delle storyline più importanti degli ultimi mesi, tra cui la fase finale della carriera di John Cena, il sorprendente ritorno di AJ Lee e il percorso che porterà a WrestleMania 42. Non solo Cena e AJ Lee: Tutto quello che promette la nuova stagione di Unreal. Un programma già ricco di contenuti, ma il trailer lascia intendere che la stagione avrà un forte focus anche sul futuro della compagnia e sulla costruzione della nuova generazione di Superstar. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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© Zonawrestling.net - WWE: Netflix svela il trailer di Unreal 3, Cena, AJ Lee e la Road to WrestleMania 42 al centro della nuova stagione

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