Durante l’ultima puntata di RAW, Bayley ha mostrato emozioni intense, quasi alle lacrime, dopo un recente tradimento. La wrestler ha poi lanciato una sfida ufficiale a Lyra Valkyria, coinvolta nello stesso episodio. La scena si è svolta sul ring, con Bayley visibilmente scossa e decisa a confrontarsi con Valkyria. La tensione tra le due è salita, lasciando intendere che ci saranno ulteriori confronti in futuro.

Bayley è rimasta profondamente ferita dagli eventi che l’hanno coinvolta nelle ultime settimane a RAW. Durante l’ultima puntata dello show, infatti, è stato trasmesso un video package in cui la “Role Model” ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione con la sua ex migliore amica e partner di coppia, Lyra Valkyria, che l’ha tradita e aggredita dopo la loro sconfitta nel tentativo di conquistare i WWE Women’s Tag Team Championship alcune settimane fa. Nel video, Bayley è apparsa visibilmente emozionata, trattenendo a fatica le lacrime mentre si rivolgeva direttamente a Valkyria. La wrestler ha ricordato un episodio del passato che, per... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Bayley sfiora le lacrime e lancia una sfida a Lyra Valkyria dopo il clamoroso tradimento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fall of Bayley & Lyra Valkyria: WWE playlist

Notizie e thread social correlati

WWE: Lyra Valkyria si rivolta contro Bayley a Raw e la coppia si scioglieDurante la puntata di Raw del 22 giugno 2026 alla O2 Arena di Londra, Lyra Valkyria ha attaccato Bayley subito dopo la sconfitta nel match per i WWE...

Bully Ray: “La svolta heel di Lyra Valkyria può diventare il suo momento Austin 3:16”Lyra Valkyria ha cambiato ruolo durante l’ultima puntata di RAW, attaccando brutalmente Bayley dopo aver perso i Women’s Tag Team Championship.