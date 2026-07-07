WWE | Bayley sfiora le lacrime e lancia una sfida a Lyra Valkyria dopo il clamoroso tradimento
Durante l’ultima puntata di RAW, Bayley ha mostrato emozioni intense, quasi alle lacrime, dopo un recente tradimento. La wrestler ha poi lanciato una sfida ufficiale a Lyra Valkyria, coinvolta nello stesso episodio. La scena si è svolta sul ring, con Bayley visibilmente scossa e decisa a confrontarsi con Valkyria. La tensione tra le due è salita, lasciando intendere che ci saranno ulteriori confronti in futuro.
Bayley è rimasta profondamente ferita dagli eventi che l’hanno coinvolta nelle ultime settimane a RAW. Durante l’ultima puntata dello show, infatti, è stato trasmesso un video package in cui la “Role Model” ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione con la sua ex migliore amica e partner di coppia, Lyra Valkyria, che l’ha tradita e aggredita dopo la loro sconfitta nel tentativo di conquistare i WWE Women’s Tag Team Championship alcune settimane fa. Nel video, Bayley è apparsa visibilmente emozionata, trattenendo a fatica le lacrime mentre si rivolgeva direttamente a Valkyria. La wrestler ha ricordato un episodio del passato che, per... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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