Domani a Wimbledon si giocherà la seconda giornata di quarti di finale, con due italiani in campo sul Centre Court. Paolini e Cobolli scenderanno in campo in orari ancora da definire. È la prima volta che due giocatori italiani partecipano contemporaneamente ai quarti di finale nel torneo londinese. La loro presenza rappresenta un record per il tennis italiano in questa fase del torneo. Le partite saranno trasmesse in diretta sui canali ufficiali dell’evento.

Seconda giornata di quarti di finale a Wimbledon, e sarà più azzurra che verde. Più vicina all'Italia che al colore dei prati, visto che ci saranno due dei nostri giocatori impegnati sul Centre Court. Prima Jasmine Paolini, alle 14.30 italiane, poi Flavio Cobolli a seguire. Il n.9 del seeding affronterà, intorno alle 17, Arthur Fery, wild card britannica al primo quarto Slam in carriera. Cobolli giocherà invece per il secondo anno di fila i quarti di finale ai Championships: l'anno scorso perse contro Djokovic, quest'anno è nettamente favorito. Pur avendo perso, a sorpresa, l'unico precedente: allo scorso Australian Open, in un incontro in cui però stava male. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Wimbledon, il programma di domani: gli orari per Paolini e Cobolli

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