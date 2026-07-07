Wimbledon 2026 oggi 7 luglio | orari partite tv streaming italiani in campo

Notizia in breve

Oggi a Wimbledon 2026 si svolgono i quarti di singolare maschile e femminile, oltre alle semifinali del doppio misto, ai quarti del doppio maschile e agli ottavi del doppio femminile. Sono in programma anche gli ultimi ottavi del singolare maschile. Le partite si giocano sull’erba londinese e sono trasmesse in diretta televisiva e streaming. Diversi giocatori italiani sono in campo, ma i nomi e gli orari non sono stati ancora comunicati.