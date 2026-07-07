Wimbledon 2026 oggi 7 luglio | orari partite tv streaming italiani in campo
Oggi a Wimbledon 2026 si svolgono i quarti di singolare maschile e femminile, oltre alle semifinali del doppio misto, ai quarti del doppio maschile e agli ottavi del doppio femminile. Sono in programma anche gli ultimi ottavi del singolare maschile. Le partite si giocano sull’erba londinese e sono trasmesse in diretta televisiva e streaming. Diversi giocatori italiani sono in campo, ma i nomi e gli orari non sono stati ancora comunicati.
Si apriranno oggi, martedì 7 luglio, i quarti dei tabelloni di singolare maschile e femminile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: sull’erba londinese, inoltre, si disputeranno le semifinali del doppio misto, i quarti del doppio maschile e gli ottavi del doppio femminile, infine si completerà l’ultimo ottavo del singolare maschile. In casa Italia scenderà in campo nella giornata odierna un solo azzurro: nel tabellone di singolare maschile Jannik Sinner proseguirà nella difesa del titolo nel match valido per i quarti di finale contro il tedesco Jan-Lennard Struff. La nona giornata di Wimbledon sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport... 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.
Wimbledon 2026: Where Beauty Meets the Battle
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Wimbledon 2026 oggi (1° luglio): orari partite, tv, streaming, italiani in campo
Wimbledon 2026 oggi (2 luglio): orari partite, tv, streaming, italiani in campoIl 2 luglio a Wimbledon 2026 si disputano le ultime partite dei secondi turni, con numerosi italiani impegnati sui campi.
Temi più discussi: Italiani a Wimbledon 2026 oggi: le partite del 5 luglio · Tennis ATP e WTA; Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky; Wimbledon 2026 oggi (domenica 5 luglio): orari partite, canali tv, streaming, italiani in campo; RECAP! Day 7: Gauff vola ai quarti giusto in tempo per il coprifuoco.
Wimbledon 2026: gli azzurri in campo oggi, avversari, orario e dove vederli tg.la7.it/sport/wimbledo… x.com
?Sabalenka, è notte fonda a Wimbledon ?La sconfitta di oggi contro Naomi Osaka (6-2, 7-6) è la conferma che Aryna è in piena crisi. Dopo un inizio 2026 da urlo, la numero 1 sembra aver smarrito la bussola, accumulando troppi passaggi a vuoto negli facebook
Wimbledon 2026 oggi (7 luglio): orari partite, tv, streaming, italiani in campoSi apriranno oggi, martedì 7 luglio, i quarti dei tabelloni di singolare maschile e femminile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: sull'erba londinese, ... oasport.it
Wimbledon 2026, Cobolli e Paolini vincono: sono ai quartiProsegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon. Nel tabellone singolare maschile la giornata di oggi chiude il quadro degli ottavi di finale. Flavio Cobolli sfida l'australiano Alex de Minaur, pe ... tg24.sky.it
Ordine di gioco di Wimbledon - Venerdì 3 luglio 2026 reddit