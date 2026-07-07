Wimbledon 2026 oggi 7 luglio | orari partite tv streaming italiani in campo

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Wimbledon 2026 si svolgono i quarti di singolare maschile e femminile, oltre alle semifinali del doppio misto, ai quarti del doppio maschile e agli ottavi del doppio femminile. Sono in programma anche gli ultimi ottavi del singolare maschile. Le partite si giocano sull’erba londinese e sono trasmesse in diretta televisiva e streaming. Diversi giocatori italiani sono in campo, ma i nomi e gli orari non sono stati ancora comunicati.

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Si apriranno oggi, martedì 7 luglio, i quarti dei tabelloni di singolare maschile e femminile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: sull’erba londinese, inoltre, si disputeranno le semifinali del doppio misto, i quarti del doppio maschile e gli ottavi del doppio femminile, infine si completerà l’ultimo ottavo del singolare maschile. In casa Italia scenderà in campo nella giornata odierna un solo azzurro: nel tabellone di singolare maschile Jannik Sinner proseguirà nella difesa del titolo nel match valido per i quarti di finale contro il tedesco Jan-Lennard Struff. La nona giornata di Wimbledon sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport... 🔗 Leggi su Oasport.it

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