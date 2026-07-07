I lavoratori preferiscono benefit come buoni acquisto, servizi per l’infanzia e per la scuola dei figli. Tra le richieste ci sono anche iniziative legate a cultura, sport e tempo libero, oltre all’assistenza sanitaria integrativa. Questi benefit sono tra i più richiesti nel settore del welfare aziendale.

Buoni acquisto, servizi per l’infanzia e per la scuola (per i figli dei dipendenti). Ma anche cultura, sport e tempo libero, assistenza sanitaria integrativa. Su queste prestazioni di welfare aziendale si è concentrato l’interesse dei dipendenti che hanno utilizzato soprattutto piattaforme dedicate su internet o mobile. A dieci anni dalla riforma contenuta nella legge di Bilancio 2016, Aiwa (Associazione italiana welfare aziendale, rappresenta 28 società, il 90% di questo mercato) fa il punto del livello di diffusione con un’indagine condotta tra gli associati. E In dieci anni la diffusione dei piani di welfare aziendali è cresciuta del +839%, sono coinvolti oltre 4 milioni di dipendenti (+699%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Welfare aziendale, dai buoni acquisto ai servizi per l’infanzia: ecco i benefit più richiesti dai lavoratori

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