Toyota Racing si prepara a disputare la quarta tappa del FIA World Endurance Championship in Brasile, puntando a ottenere il terzo successo stagionale. Dopo la vittoria a Le Mans, l’obiettivo è conquistare entrambi i titoli in palio. La squadra si presenta con il veicolo n. e si concentra sulla gara sudamericana, che rappresenta un passaggio chiave nel campionato. La competizione è in programma nel fine settimana e coinvolge diverse scuderie internazionali.

Toyota Racing si prepara per c0nfermarsi in Brasile in occasione del quarto atto del FIA World Endurance Championship. Il marchio giapponese cerca il terzo successo in stagione dopo il risultato con la n. 8 a Imola ed il successo con la n. 7 a Le Mans. Il risultato in Francia ha permesso alle TR010 Hybrid di conquistare il primato nel Mondiale costruttori ed anche in quello piloti. Kamui Kobayashi, Nyck De Vries e Mike Conway conducono le danze con un margine minimo nei confronti della BMW n. 20 di Robin Frijns e René Rast. Kobayashi, Team Principal e pilota della vettura n. 7, ha dichiarato in una nota ufficiale: “ Le Mans ci ha permesso di essere in una buona posizione per il Mondiale, quindi ovviamente il nostro prossimo obiettivo è riconquistare entrambi i titoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Toyota all’attacco in Brasile: “Dopo Le Mans, vogliamo entrambi i titoli”

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